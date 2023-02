Зеленски благодари на България за признаването на Гладомора за геноцид

Министърът на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба също изказа специална благодарност на българските депутати като написа в социалната мрежа: "Това е достойна почит пред паметта на милионите невинни жертви, сред които и членове на българската общност. Заедно ще помним."

I am grateful to all members of the Bulgarian Parliament who supported the recognition of the 1932-1933 Holodomor as a genocide. This is a fitting tribute to the memory of the millions of its innocent victims, including members of the Bulgarian community. We remember, together.