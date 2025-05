Bild: Поляци и литовци се изселват заради страх, че армията на Путин идва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Живеещите в т.нар. коридор Сувалки – много тясна ивица земя (65 километра ширина), намираща се между Беларус и руския анклав Калининград, масово напускат домовете си. Причината – растящите страхове, че армията на руския диктатор Владимир Путин рано или късно ще атакува точно там, пише германският таблоид Bild. Като знак за сериозно внимание и опасност се сочи предстоящото руско-беларуско военно учение „Запад 2025“, което ще се проведе през септември, 2025 година. Официално то е организирано като учение за противодействие на НАТО, но спомените как Русия уж правеше учение по границите с Украйна, а после армията ѝ нахлу в суверенната държава, са много живи: ГУР взриви руски влак с гориво. Беларус се готви за учението, което може да е старт на руска война срещу Прибалтика (ВИДЕО).

"Не искаме да сме първи" - с тези думи все повече хора си тръгват от домовете си и търсят алтернатива, защото са наясно, че дори с обикновена цевна артилерия Русия може да покрие със смъртоносен огън целия Сувалкски коридор. Обхватът на гаубици като "Мста-С" е 30 километра, а стрелба от двете страни на коридора значи, че няма да остане и педя непокрита от снаряди земя. А ако този коридор бъде ефективно прерязан и изолиран, всички прибалтийски държави ще бъдат откъснати от съюзниците си от НАТО, на първо място Полша – Още: "Rail Baltica" в действие, ако Русия нахлуе в Прибалтика: Първите 72 часа са критични

Residents Flee Suwałki Corridor Amid Rising Tensions — Bild



Amid escalating tensions, residents of the strategically vital Suwałki Corridor have begun leaving the region en masse, Bild reports. This narrow strip of land — about 65 km wide — lies between Poland and Lithuania,… pic.twitter.com/nMgpXuPdIB — NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2025

В интервю за "Укринформ" ръководителят на украинското външно разузнаване Олег Ивашченко заяви, че Русия ще се възстанови военно в рамките на между 2 до 4 години след края на активните бойни действия в Украйна и че Кремъл иска и се цели във връщане на своята орбита като нов СССР на всички постсъветски държави. Ивашченко изрично подчерта – руското възстановяване зависи от западните санкции и силата им. В момента, по украински оценки Руският сребърен фонд е на ниво едва 38 млрд. долара спрямо 150 млрд. преди старта на пълномащабната война. Задачата на фонда е да компенсира, когато приходите от петрол и газ не са достатъчни за руския държавен бюджет.

Война и пак война

"Само за 3 дни над 900 дрона клас "Шахед" и примамки бяха изстреляни от Путинова Русия по Украйна, заедно с балистични и крилати ракети (общо 65). В това няма военна логика, но е ясен политически избор – избор на Путин, избор на Русия – избор да продължи да води война и да унищожава животи. Сега уж руснаците изготвят предложения за меморандум за мир. Вече отделиха повече от седмица за това. Говорят много за дипломация. Но когато насред всичко това има постоянни руски удари, постоянни убийства, непрестанни нападения и дори подготовка за нови офанзиви – това очевидно е диагноза. Русия заслужава пълномащабен натиск – всичко, което може да се направи, за да се ограничат военните ѝ възможности". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в редовното си вечерно видеообръщение.

Думите на Зеленски, сравнени с поредните лавирания и извъртания от страна на руския диктатор Владимир Путин защо войната продължава, ясно показват, че край скоро няма да има и няма да го има заради Путин. "Ние не бяхме тези, които организираха преврата в Украйна, разбирате ли? Това е просто абсурдно - те ни принудиха да правим това, което правим сега. А сега се опитват да ни изкарат виновни за това", каза Путин също снощи – Още: Накараха ни. Стреляха от вертолети: Путин с нова причина защо е започнал войната в Украйна (ВИДЕО)

Putin claimed that, in fact, Russia was forced to do what it is doing now. It's all the Ukrainians' fault — if they hadn't been killing people and bombing Donbas, none of this would have happened.



As always, everyone is to blame except the Russians, because they are "for all… pic.twitter.com/vk2tKMNC4s — WarTranslated (@wartranslated) May 26, 2025

По отношение на историческите факти и спомени за Майдана и свалянето от власт на Виктор Янукович, който беше кукла на конци на Путин, припомнете си: "Превратът на Майдана": Между пряка демокрация, "киевска клика" и "мръсна война"

Междувременно, The Washington Post публикува материал, в който напомня, че американският държавен секретар Марко Рубио е признал следното през Сената – Украйна иска още ракети-прехващачи и установки Patriot (Пейтриът), но честно казано ние ги нямаме. Затова САЩ окуражавали съюзниците си да дават Patriot – Германия планира да прати ракети-прехващачи PAC-2, но те са по-стара версия и не са така ефективни в прехващането на балистични ракети както по-новите прехващачи PAC-3. Но в същия материал се казва, че в Украйна вярват в следното – Тръмп ще се съгласи да продава Patriot, след като не е съгласен да ги дарява. "Мислят като бизнесмени. Ако ти дам нещо, ти трябва също да ми дадеш нещо. Трябва да се адаптираме", коментира украински източник. А през това време Северна Корея е пратила около 250 балистични ракети на Русия от есента на 2024 година насам.

"Проблемът е, че Украйна от приоритет за САЩ по времето на Джо Байдън се превърна в само един от многото потенциални клиенти, които се състезават за ограниченото производство при Доналд Тръмп. Lockheed Martin, производителят на системите Patriot, увеличава производството на ракети-прехващачи PAC-3 до 650 годишно. Само че това е около 100 по-малко, отколкото са годишно произвежданите в момента от Русия балистични ракети, а Украйна оценява, че в резерв Кремъл има около 500 балистични ракети. Обикновено трябват по 2 ракети-прехващачи PAC-3, за да бъде свалена руска балистична ракета", пише The Economist. Изданието добавя, че дневно Русия вече произвежда по около 100 дрона клас "Шахед", което е около 4-5 пъти повече от края на 2024 година. Отделно, ръководителят на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна лейтенант Андрий Коваленко коментира, че има нов рекорд – руски дрон "Шахед" е стигнал височина 4900 метра. Това означава, че той е недостижим за портативни ракетни установки и картечници, които не стигат дори до 2 километра разстояние. 80% от електрониката в руските военни дронове обаче е китайска – т.е. отново сериозна външна зависимост за путиновата военна машина, казва Олег Ивашченко.

Russia is likely producing more ballistic missiles than the U.S. can supply Patriot interceptors, — The Economist A U.S. factory plans to produce 650 interceptors in 2025 — over 100 fewer than the number of ballistic missiles Russia is expected to manufacture. pic.twitter.com/aQ6tUv9T4E — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 26, 2025

Единствената надежда на Путинова Русия за победа в Украйна е да убеди Запада да изостави Украйна, смята обаче американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на бойните действия в Украйна леко спада на дневна база. На 26 май е имало 170 бойни сблъсъка по официални украински данни, т.е. с 10 по-малко спрямо 25 май. Руснаците са хвърлили 151 управляеми авиационни бомби (КАБ), което с 38 по-малко на днена база. 29 КАБ са хвърлени в Курска област т.е. на руска територия, където боеве все още текат в близост до границата с украинската област Суми, най-вече в района на Тьоткино. Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб почти 4600 изстреляни снаряда т.е. с около 400 по-малко на дневна база. Руската армия е изстреляла над 3000 FPV дрона-камикадзе т.е. няма реална промяна на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново в Покровското направление руският натиск е бил най-силен – 65 отблъснати руски пехотни атаки там. Още 24 руски пехотни атаки са станали в Новопавловското направление, южно от Покровското. Предвид посочените в сводката на украинския генщаб места на боеве изглежда няма нищо по-сериозно като промяна на позиции. В Курска област са спрени 23 руски пехотни атаки по украински данни, а в Лиманското направление е имало 16 руски пехотни атаки. Още 12 руски пехотни атаки са станали в Торецкото направление – няма други участъци на фронта, в които да е имало двуцифрен брой руски щурмове на 26 май.

(КАРТА) По отношение на област Суми, има геолокализирани видеокадри, които показват, че руската армия е успяла да влезе в четири погранични села – Новенко, Басовка, Веселовка и Журавка. Руското военно министерство обяви Володимировка, която се намира западно от Биловоди, за превзета. Руските атаки сега са насочени към Биловоди, Юнаковка и Локня, като има данни за украински контраатаки в тези райони – руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" се позовава на руското командване "Север" и че Биловоди също било превзето от руската армия. А Олег Ивашченко коментира, че Беларус държи 2000 войници на границата със Суми, което ангажира вниманието на украинската армия. Ивашченко обаче каза и, че противно на изказвания на беларуския диктатор Александър Лукашенко досега украинското външно разузнаване не е регистрирало придвижване на руски ядрени оръжия или руски ракети "Орешник" на беларуска територия.

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание на твърдение на о.з. полковник Константин Машовец, че руското военно командване предислоцира части, биещи се при Часов Яр, към руските сили, атакуващи област Суми. Това може да значи, че руското военно командване засега няма да се цели в Константиновка, а ще опита с опитите за пробив югозападно от Торецк да стигне до Мирноград и да организира обкръжаване на Покровск. По украински оценки, Русия се готви за по-силен натиск и на южната дъга на Покровск – Още: На Русия ще ѝ трябва един век, за да погълне Украйна: Целите на Путин в най-тежките направления на фронта (ОБЗОР-ВИДЕО)

Russians trying to reach Ukrainian positions in a simple vehicle, drove onto a mine in the Pokrovsk direction. pic.twitter.com/1kKeGyBmdz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 26, 2025

За Новопавловското направение "Два майора" брои Богатир за вече място под руски контрол и говори за руско настъпление западно от Отрадни и боеве в Зелено поле:

May 23–24: 🇷🇺 forces launched repeated assaults on positions held by Ukraine’s 31st Mechanized Brigade near Staromaiorske–Rivnopil–Zelene Pole.



All Russian armor and vehicles—incl. cage-armored trucks—were spotted early and destroyed. The footage shows total wipeout. pic.twitter.com/0sfkRBnHf2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 26, 2025

(КАРТА) В Торецкото направление вече е категорично ясно, че руската армия има напредък югозападно от града, на около 15-20 километра. Под руски контрол Панталеймоновка, Валентиновка, Суха Балка и Калиново, руските сили са при Николаевка и Гнатовка (Хнатовка), като руското военно министерство обяви Романовка за превзета. ISW отчита и руски напредък в централната част на Попов Яр, като руските военни блогъри твърдят, че селото е превзето. Село Зоря също изглежда загубено, има видео от това място на цивилни, прегръщащи руски войници:

Във Вовчанск изглежда руснаците са успели да поставят под контрол руините на местния химически завод (агрегатен) – оценката е на ISW, институтът прилага в библиографията на дневния си обзор геолокализирани видеокадри от удари с украински дронове по руски позиции в завода. Много е трудно да се водят боеве, няма прикрития, само руини, добавя "Два майора".

Според актуалната сводка на украинските ВВС, тази нощ Русия е изстреляла 60 дрона клас „Шахед“ и безпилотни летателни апарати-примамки. Свалени са 43 дрона, още 9 са паднали сами. Руското военно министерство съобщи, че тази нощ над руска територия са свалени 99 дрона. 56 от тях са над Белгородска област, 25 – над Воронежка, 7 – във Владимирска, 5 – над Калужка, 4 – на Тулска и по 1 над Ростовска и Липецка. Прокремълският телеграм канал Shot съобщи, че взривове са чути в районите на Новомосковско и Узловая, на около 30 километра от Тула, но дотук няма данни за някакви поражения, това казва и губернаторът на област Тула Дмитрий Миляев в официалния си канал в Телеграм.