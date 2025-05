На Русия ще ѝ трябва един век, за да погълне Украйна: Целите на Путин в най-тежките направления на фронта (ОБЗОР-ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин използва удари на далечни разстояния срещу украинските градове, агресивни реторични кампании и прекомерния песимизъм на Запада по отношение на ситуацията на бойното поле в Украйна. Това е многостранно усилие на издирвания от Международния наказателен съд в Хага лидер, за да удари по духа на украинците и да убеди Запада, че руската победа в Украйна е неизбежна, а подкрепата за Киев - безсмислена. Това посочват експертите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), след като руските сили осъществиха мащабна комбинирана атака със стотици ракети и дронове по украинската страна в нощта на 24 срещу 25 май.

Целта на Путин с бруталните атаки

През последните осем месеца руските сили засилиха ударите на далечни разстояния срещу Украйна и от януари 2025 г. насам са извършили седем от най-мащабните безпилотни и ракетни удари по време на войната до момента. В момента руски официални лица заливат информационното пространство с призиви към Киев да направи отстъпки по отношение на суверенитета и териториалната си цялост, въпреки че повечето от тези изявления съответстват на отдавнашните руски искания във войната и всъщност показват, че те не са се променили през последните три години.

Тези искания пренебрегват факта, че ситуацията на бойното поле се е променила драстично от началото на 2022 г. и че тригодишните загуби на жива сила, ресурси и военна техника значително са намалили способността на руската армия да завладее Украйна. Руският напредък значително се забави, силите на Путин продължават да търпят загуби на личен състав и все повече разчитат на лошо обучена и екипирана пехота, за да постигнат успехи. Владимир Путин обаче остава дълбоко ангажиран с отвличане на вниманието от реалната ситуация на фронта, тъй като прекратяването на западната военна помощ за Украйна е единствената реална надежда на Москва да спечели тази война, заключават от ISW.

Снимка: ДСНС-Украйна

На 24 срещу 25 май руските сили са използвали по-малко крилати ракети в ударния си "пакет" в сравнение с други нападения от януари насам - вероятно защото разчитат повече на по-евтини дронове с далечен обсег на действие. Този комбиниран удар, довел до смъртта на поне 12 цивилни и ранил най-малко 60 души, показва, че Русия може би складира крилати ракети, за да може да нанася мащабни комбинирани удари по желание срещу множество райони на Украйна. Възможно е също така да използва много разнообразни пакети за удари, за да обърка украинските сили и да им попречи нда провеждат последователно ефективна противовъздушна отбрана.

През нощта на 25 срещу 26 май руснаците са осъществили още една мащабна атака – с 9 крилати ракети Х-101, изстреляни от изтребители Ту-95 от Саратовска област, и 355 дрона. Този брой дронове, с които Русия е атакувала, е рекорден във войната до момента на дневна база. От въздушните цели са свалени всички ракети и 288 безпилотни летателни апарата, отчитат украинските ВВС. От дроновете 233 са свалени с ПВО, а 55 – чрез електронно заглушаване. Цели 67 машини са успели да „пробият“ през противовъздушната отбрана.

"Буферна зона"

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев заплаши, че Русия ще окупира по-голямата част от Украйна, ако Западът продължи да помага на Киев. На 25 май в англоезичните си профили в социалните мрежи той призова за руски контрол над буферна зона, обхващаща почти цяла Украйна, с изключение на сравнително малка територия във Волинска и Лвовска област по границата с Полша.

При сегашните темпове на настъпление на руските сили ще им е необходим около един век, за да завладеят предложената от Медведев "буферна зона", което ще струва близо 50 милиона жертви при сегашните темпове на загуби, изчисляват от ISW.

If military aid to the Banderite regime continues, the buffer zone could look like this: pic.twitter.com/0ueLOTeJaH — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 25, 2025

В периода от 1 януари 2025 г. до 24 май 2025 г. руските сили напредват средно с около 14,3 кв. км на ден в Украйна. При този темп ще са необходими приблизително 4 години, за да завземат останалата част от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, както и 91 години, за да завземат предложената от Медведев "буферна зона", която включва 587 459 квадратни километра украинска територия.

През февруари имаше друга оценка на института - че на Русия ще са ѝ необходими 83 години, за да завладее останалите 80% от Украйна при тогавашните темпове на настъпление, което показва, че руските темпове на настъпление са се забавили между февруари и май тази година.

В статия, публикувана на 24 май, настоящи и бивши западни служители съобщават пред The Washington Post, че през последната година (от средата на 2024 г.) руските сили са понасяли средно по 1500 жертви на ден, което предполага, че биха могли да понесат близо 50 милиона жертви (приблизително една трета от сегашното руско население), ако запазят сегашния си брой жертви за 91 години. Тук дори не са отчетени географски и други трудности - руските сили ще трябва: да превземат крепостния пояс на Украйна (група големи градове, които образуват значителен отбранителен пояс в Донецка област); да преминат река Днепър и да превземат град Херсон в Херсонска област; да проведат десантна операция в Черно море, за да заемат позиции в Одеска област; да превземат градовете Суми и Харков и да превземат Киев и други големи градове в Централна и Западна Украйна. Река Днепър действа като естествена преграда между настоящите украински позиции и руските позиции в Херсонска област и служи като естествена фронтова линия, откакто Украйна си върна силните позиции в региона през 2022 г. Руските сили не успяха да постигнат много от тези цели през първите няколко месеца на войната и не са завзели голям градски район, откакто превзеха Бахмут през май 2023 г. Не са демонстрирали способност да провеждат бързи, многопосочни настъпателни операции, необходими за постигането на тези цели от началото на 2022 г. и едва ли ще подобрят значително способностите си в близко бъдеще, като се има предвид, че напредването с около 65 кв. км представлява значителен успех в приоритетна фронтова зона на този етап от войната.

Междувременно Кремъл използва двустранните си ангажименти с Украйна и Съединените щати, за да поддържа впечатлението, че се интересува от мир, и да забави обсъждането на допълнителна помощ за Украйна от страна на Запада. Изглежда обаче, че Доналд Тръмп вече се осъзнава: Тръмп: Не знам какво, по дяволите, се случва с Путин, той убива много хора.

Готов е и пакетът на републиканския сенатор Линдзи Греъм и на колегата му от демократите Ричард Блументал за тежки санкции срещу Москва, включително 500% мита срещу страни, които купуват руски петрол, газ и уран. Според The Telegraph има голямо мнозинство в горната камара на американския конгрес и дори няма да се чака зелена светлина от Тръмп: Ултиматум към Путин: Феноменално мнозинство в Сената на САЩ подкрепя тежки санкции срещу Русия.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Промяна надолу в интензивността на бойните действия в Украйна и в руската Курска област отчита Генералният щаб на украинската армия в сводката си от сутринта на 26 май. За денонощието на 25 май са станали 180 бойни сблъсъка, което е с 24 по-малко на дневна база. Руснаците са хвърлили 189 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 51 повече на дневна база. В Курска област те са използвали 25 КАБ – там, където уж още след Великден руската армия изцяло установи контрол, ако се вярва на думите на Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб почти 5000 изстреляни снаряда, с около 500 по-малко спрямо предходното денонощие. Руската армия е употребила около 3005 FPV дрона "камикадзе", което е с около 400 повече на дневна база.

Най-напрегнато, по традиция, е в Покровското направление – там украинците твърдят, че са спрели 63 щурмови действия на своя враг за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление руснаците са извършили 24 нападения. В Курска област са се състояли 26 бойни сблъсъка, като от Въоръжените сили на Украйна посочват, че всички руски пехотни атаки там са блокирани. В Лиманското направление е имало 21 нападения на руските сили, в Краматорското и Торецкото – по 10. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой отчетени сблъсъци за денонощието.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, публикува нов анализ, в който на първо място акцентира върху случващото се в Курска област. Щурмовите части на 18-а мотострелкова дивизия на руската армия, с подкрепата на 83-а отделна десантно-щурмова бригада, продължават опитите си за настъпление по направленията Веселовка - Водолаги и Журавка - Биловоди, както и между селата Биловоди и Локня. Всъщност силите на Путин активно се опитват да напредват по целия участък от Водолаги до Локня, като очевидно имат за непосредствена цел пробив към линията Яблуновка - Юнаковка, както и в района на Новомиколаевка. Засега тези действия не са особено успешни, въпреки че за две седмици източно от Биловоди руснаците са напреднали на дълбочина 1-1,2 км и са доближили Биловоди и Локня.

В Курската група сили на руснаците започват да идват военни, които преди това са действали в Краматорското направление, отчита Машовец - появили са се наведнъж в няколко направления. Той обръща внимание и на селището Тьоткино по границата със Сумска област на Украйна, където руснаците опитват от време на време да контраатакуват. Възможно е руското командване да прати подкрепления там, смята анализаторът. На свой ред, ВСУ са провели няколко локални тактически контраатаки в района на населените места Тьоткино, Биловоди и Олешня в Курска област, като са успели да отблъснат врага си, пробил преди това в района на Водолаги, и да отблъснат предните му части с 200-300 м в района на Олешня, пише Мащовец.

Руските военнопропагандни Telegram канали "Два майора" и "Рибар" пишат, че щурмова група на ВСУ настъпила от Павловка в посока към селището Нови Път и била обстрелвана. "По посока на Суми боевете продължават в района на селищата Беловиди, Юнаковка и Водолаги", посочват каналите.

За Лиманското направление той посочва, че предните части на руската 20-а армия със смесени оръжия, подсилени с мотострелкова и танкова дивизия, продължават опитите си да пробият в северозападно направление от плацдарма на река Черни Жеребец. Има опити за пробив на украинските комуникации - на групата, която се отбранява в района на Серебрянското горско стопанство, в посока Зарично и Торско. Става въпрос за района, намиращ се североизточно от град Лиман.

Подсилени са и руските части в направлението Нове - Ридкодуб и Катериновка - Нови Свит. Руснаците атакуват и в посока с. Зелена Долина, опитвайки се да напредне северно от Новомихайловка, т.е. северно от Лиман и южно от Борово. "След първоначалните успехи, свързани с превземането на Катериновка и село Ново, темпото на напредване на противника отново се забавя. През изминалата седмица врагът е успял да напредне само в посока Зелена Долина, около 1 км, и частично да заобиколи Ридкодуб от юг, отчита Машовец. Предните части на руснаците очевидно все още не са успели да пробият към Торско. Освен това ВСУ контраатакуват по пътя от него към Кремена и успяват да отблъснат руснаците на около 1-1,2 км в източна посока.

"Очевидно е, че в близко бъдеще командването на противника ще трябва да направи избор - или да се опита да превземе Торско и Зарично, или да осъществи тактически пробив, като се опита да заобиколи нашите части от юг, които продължават да се отбраняват по линията Новойегоровка - Грековка. А засега опитите на противника за едновременни настъпателни действия в двете отделни направления са, да кажем, доста трудни за него", прави оценка Константин Машовец.

В Торецкото направление продължават руските опити за пробив по общото направление Торецк - Плешчиевка, в посока северозапад, към Константиновка. Очевидно е, че там руснаците искат да заобиколят водохранилището между Плешчиевка и язовир Клебан-Бик от изток. В този район руските сили ликвидираха украинския джоб югозападно от Торецк след четиримесечна настъпателна операция за изравняване на фронтовата линия южно и югозападно от Константиновка, за да създадат условия за настъпление към селището. Вече има потвърждение, че те наскоро са напреднали в централната част на Заря и в северната част на Романовка, западно от Торецк, и вероятно са завзели Стара Николаевка и Хнатовка, както и полетата южно от Романовка, пише ISW. Руското военно мнистерство вече обяви Романовка за превзета.

Руснаците продължават атаките по линията Дружба - Делиевка (от двете страни на железопътната линия, водеща на северозапад) и по направлението Торецк - Плешчиевка. От 25 май са успели да напреднат до 200-250 м в района с минните отпадъци на Торецк, заобикаляйки от запад село Кримско, което продължава да се държи от ВСУ. Руснаците още не могат да пробият към Плешчиевка, а украинците имат позиции в две минни депа и блокират настъплението на врага си в северозападна посока. "Но ситуацията за предните части на Въоръжените сили на Украйна северозападно от Торецк остава доста сложна. Всъщност врагът е завзел село Кримско от запад и изток и, по всичко личи, украинските части ще трябва да го напуснат в близко бъдеще", пише Машовец. "Най-вероятно в близко бъдеще врагът ще се опита да атакува Щербиновка и Новоспаско едновременно - от юг, откъм Леонидовка, от двата бряга на река Кривой Торец и от района на горския пояс".

(КАРТА) В посока Константиновка руското командване продължава да разширява пробива си - действат на две разминаващи се направления: Мирноград - Покровск и по направлението на самата Константиновка. Според анализатора има руска заповед да се пробие от юг и югозапад към Константиновка, докато друга група има задача да действа по посока на Покровск. Машовец твърди, че руските сили може да се окажат недостатъчни в случая. Превзета е Стара Николаевка, има пробив в района на с. Зоря, като фактически руснаците заобикалят от юг и север украинските части, които все още се отбраняват в района на Хнатовка. В същото време украинските въоръжени сили южно от Хнатовка контраатакуват и успяват да изтласкат руснаците малко назад от село Зоря. Има руски пробив обаче в района южно от село Попов Яр, в посока Полтавка. "щурмът на Яблоновка е в ход, нашите сили пробиват към Попов Яр и Полтавка", посочват "Два майора" и "Рибар".

Russians trying to reach Ukrainian positions in a simple vehicle, drove onto a mine in the Pokrovsk direction. pic.twitter.com/1kKeGyBmdz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 26, 2025

Руснаците, действащи в посока Покровск - в района от Гродовка до Воздвиженка - успяват да превземат Елизаветовка и Миролюбивка и напредват по пътя Покровск-Бахмут към Новоикономиче, в района на Малиновка. "Очевидно е, че главната цел на всички тези флангови усилия на противника е съвсем очевидният му опит да разшири пробива си в района на Воздвиженка именно по фланговете - както в посока на Мирноград, така и в посока на Константиновка. В тази връзка много по-интересен е друг въпрос: кога точно командването му ще реши, че пробивът е "вече достатъчно широк и стабилен", и ще пристъпи към съсредоточаване на усилията в едно от двете направления?", пита украинският експерт.

Продължават опитите за руски пробив към границите на Днепропетровска област от Новопавловското направление, добавя още Машовец в обширния си анализ. Целта е да се заобиколят от фланговете (от юг и север) украинските дивизии, отбраняващи се между Горихов и Богатир. По южния фланг на Покровск действат куп руски подкрепления. Едни части блокират самия Покровск, а останалите упорито, въпреки загубите, правят опити за пробив към административната граница. "На 25 май предните части на 27-а пехотна дивизия на 2-ри Източен фронт успяват да пробият до близките подстъпи към Новомиколаевка от юг, действайки както от самия юг, откъм окупираната преди това Котляровка, така и от изток, откъм Новоолександровка, като напредват общо с около 1,5 км. На свой ред, още по на юг, руснаците успяха да достигнат източните покрайнини на Троицки и да напреднат на 1 км югоизточно от Хорихово. На изток от Олексиевка обаче украинските въоръжени сили контраатакуват и изтласкват противника обратно към Андреевка", пише той. Руските военни блогъри говорят именно за опити за изравняване на фронта в тази част и за напредък към Днепропетровска област.

ВИДЕО 18+ от Новомиколаевка бе публикувано от украинския лейтенант с позивна "Алекс" в канала му в Telegram "Офицер+". "В момента в района се води ожесточена битка, нападенията се провеждат денонощно, руснаците хвърлят много ресурси, за да достигнат най-накрая тази административна граница (...) Техният приоритет сега е да се укрепят на левия фланг от Покровск и да го разширят за по-нататъшно обкръжаване и щурм на града, защото да го направят фронтално, е твърде проблематично дори за тях", смята лейтенантът от ВСУ.

Има руски опити за заобикаляне на Богатир от запад, откъдето неотдавна руснаците бяха отблъснати. Освен това очевидно все още успяват да напреднат отвъд път N-15 (Запорожие - Донецк) и да започнат боеве за село Одрадно. "Сраженията в тази посока са доста ожесточени, вражеското командване хвърля в атака/настъпление буквално всичко, което има "под ръка". Дори използва от време на време елитните си "спеназ" като щурмова пехота. Очевидно е, че врагът се опитва на всяка цена да установи контрол над района Зелени Кът - Алексиевка - Богатир - Одрадно", гласи анализът.

В съседното направление, на двата бряга на река Мокра Яла, има руски атаки към селището Комар. Водят се ожесточени сражения в района на окупираното от руснаците село Бурлацко. "Страните се редуват да се атакуват и контраатакуват взаимно, като ту завземат, ту губят предните си позиции. Така врагът успява да напредне до 1 км на североизток от селището, а Въоръжените сили на Украйна на свой ред го изтласкват от западната част на селището", добавя Машовец. Почти същото се случва и в главното направление - руски опит за пробив към Днепроенергия от изток и югоизток, докато ВСУ контраатакуват южно от селището, в района на Скудно. Целта на руснаците е напълно овладяване на района Зелено поле - Новоселка - Равнопол - Новопол, където по същество се е създала ситуация на "взаимно обкръжение". Това означава, че предните части на страните, в резултат на активните си взаимни атакуващи и контраатакуващи действия, са се оказали "вътре в бойните формации на другата страна" и поради това са принудени да водят бойни действия с "обърнати" флангове, обяснява Константин Машовец.

"Два майора" пише, че руснаците завзели важна височина в Новопол и че вече са в централната част на Зелено поле. Според източника украинските сили извършили пет неуспешни контраатаки - три в района на Богатир-Комар-Одрадно и две при Зелено поле.

В Купянско, Харковско и Ориховско направление (последното е в Запорожка област) руснаците провеждат епизодични атаки с малки сили. В Купянск има опит да се разшири плацдармът на руските сили северно от града. В Харков те провеждат серия от щурмови операции с цел да напреднат в района на Вовчанск, а в Запорожкото направление атакуват в района на Степово и Щербако. "Североизточната част на Щербако е в "сивата зона"", посочва руският канал "Два майора".

Украинците пък продължават да действат в Белгородска област - има кадри, показващи как екипажи на МиГ-29 нанасят въздушни удари по целия фронт. Използвайки бомби AASM Hammer, те са унищожили концентрация на руски войски в Козинка, Белгородска област:

🇺🇦 Ukrainian MiG-29 crews continue airstrikes across the front. Using AASM Hammer bombs, they destroyed a Russian troop concentration in Kozinka, Belgorod region pic.twitter.com/wvTJ6JKLad — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 25, 2025

А ето какви са последиците от офанзивата на руснаците в украинската Сумска област - вижда се нов "път на смъртта“, осеян с изгоряла руска техника:

Russians show aftermath of their offensive in Sumy region. Another "road of death," as they call it, littered with burned-out Russian equipment. pic.twitter.com/aQKC2ooJmF — WarTranslated (@wartranslated) May 25, 2025