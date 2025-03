Биооръжие: Украинци атакуваха руски войници с пчели. В Твер подпалиха руски радар за 160 млн. долара (ВИДЕО)

Дори когато нямаш необходимите боеприпаси, а си на първа линия на фронта, решения има - стига да си находчив. Точно такъв пример дават двама украински войници, членове на 225-ти щурмови полк на украинската армия. В една от многото битки до Покровск двамата военни, останали без гранати, намират начин все пак да атакуват окопали се в мазе руски войници - укаинците им хвърлят кошери с пчели.

"Резултатът? Рояк от паника и бързо отстъпление", коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

Припомняме, че дори пред ООН Руската федерация тръбеше как срещу нея от Украйна са използвани "комари-убийци" и не само - птици също, като руският представител в ООН Василий Небензя говори за заразени комари и птици с какви ли не болести, даже коронавирус - което разсмя много хора. В случая, поне с пчелите руснаците имат за какво да се жалват: Смях в залата: Русия за биологични оръжия в Украйна - комари и птици, заразени с вируси (ВИДЕО)

🐝💥 "Nature fights back"—Ukrainian soldiers neutralize Russian troops with… bees! 🐝💥



When Ukrainian forces ran out of grenades in battle, they turned to an unexpected ally—hurling beehives at the occupiers. The result? A swarm of panic and a quick retreat.



💬 Turns out -… pic.twitter.com/FLB1vzQBPK