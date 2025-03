Десетки убити и ранени от руска ракета украински военни: Данни от украински журналист (ВИДЕО)

До 39 украински войници са убити, 80-90 украински военни са ранени след удар с минимум една ракета "Искандер" на украински военен полигон в Днепропетровска област. Това твърди журналистът Юрий Бутусов - той е известен критик на украинския президент Володимир Зеленски и кръга около него. Изглежда при удара са използвани касетъчни боеприпаси: Въздушна тревога в цяла Украйна: Русия удари успешно военен полигон (ВИДЕО).

Според информацията на Бутусов, че руски разузнавателен дрон събира информация и дава координати за удара и то 6 часа преди него, а е нямало предупреждение за командването на украинския полигон. Затова главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) забрани събирания на открито, като има вече отстранени от служба украински военни заради започнало разследване.

Up to 39 soldiers killed, 80-90 wounded after an Iskander strike on a training ground in Dnipropetrovsk region, journalist Yuriy Butusov claims. Reports suggest a recon drone guided strikes for 6 hours without warning to commanders. In response, Syrskyi banned outdoor gatherings… https://t.co/5jyCTjCR24 pic.twitter.com/1y9N2Rm7CA