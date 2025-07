Бити и в ареста за месеци наред: Азербайджан отговори на Русия, тя пусна азерски лидер - засега (ВИДЕО и СНИМКИ)

Четирима руски граждани, обвинени за трафик на наркотици от Иран и киберпрестъпления, остават в ареста в Азербайджан за 4 месеца - засега. Това съобщи изданието Minval. Оказа се обаче, че това е само първоначална информация - азерското издание APA по-късно излезе с информация, че в ареста за 4 месеца остават 8 руснаци. Азербайджанското МВР твърди, че осемте руски граждани са били част от две престъпни групи и са участвали в контрабанда на наркотици от Иран и продажбата им онлайн.

🧑‍⚖️The detained Russians in Azerbaijan were brought to court: they don’t look too great



Among the detainees are propagandists from RT and Russian IT specialists Anton Drachyov and Dmitry Bezugly. They are accused of drug trafficking from Iran and cybercrimes.



It was also… https://t.co/nV1oYXN8c7 pic.twitter.com/Nan1apFTFm