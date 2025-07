Бензиностанция в Украйна се взриви: Има данни за огромна трагедия (ВИДЕО)

Огромен взрив е станал на бензиностанция в близост до Житомир, по магистрала М-06 Киев-Чоп (близо до село Березина, Житомирска област). Редица канали в Телеграм показват видеокадри от случилото се - и неофициална информация за много жертви и подпалени автомобили. Има свидетелски показания за 2 взрива:

A gas station has exploded in Zhytomyr — eyewitnesses report hearing two powerful blasts. Nearby buildings and vehicles are on fire. The Zhytomyr–Kyiv highway is completely blocked. pic.twitter.com/5Yf1dU1vVu

В официалния канал в Телеграм на Виталий Бунечко, ръководител на военновременната администрация на Житомир, няма никакви данни за загинали и ранени. Има обаче информация, че инцидент се е случил - че движението е отбито: "На участъка от магистрала М-06, на мястото на аварийната ситуация, е организирано двупосочно движение в посока Киев и Житомир, с по една лента във всяка посока. В момента се работи по разчистване на пътното платно на затворения участък от магистралата", казва Бунечко.

Каква е причината за случилото се също не е ясно - руски военнопропагандни телеграм канали спекулират, че е нанесен ракетен удар, но нито една официална украинска държавна служба не го потвърждава засега.

📍 This is the gas station initially reported as the possible epicenter of the explosion in the Zhytomyr region — Suspilne.



Footage shows that the gas station is indeed damaged, but later updates confirm that the actual epicenter of the explosion was located elsewhere. https://t.co/hhEnLMKbfH pic.twitter.com/6uIr47EXE1