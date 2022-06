Битката за Северодонецк кипи. Кремъл опитва да смълчи роднините на загиналите, казва Украйна

Руският министър на отбраната Сергей Шойгу заяви, че войските на страната му са "освободили напълно" жилищните райони на града, но украинските сили все още държат индустриалната зона и околните селища, предаде БГНЕС.

Украинският президент Володимир Зеленски казва, че правителствените сили "удържат" срещу нашествениците, но "те са повече и са по-силни".

Според оценката на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, по-голямата част от Северодонецк е в руски ръце. Освен това, руската армия засилва натиска североизточно от Бахмут, в опит да овладее пътищата там и да прекъсне логистиката, което ще позволи по-лесно Северодонецк да бъде овладян и да се тръгне към Лисичанск. Генералният щаб на украинската армия съобщава във Фейсбук, че през последното денонощие руснаците са обстрелвали интензивно с артилерия седем населени места в т.нар. Бахмутско направление. Имало е и въздушни удари - с хеликоптери Ка-2. Руското военно министерство съобщава за унищожени три ракетни установки С-300 при Караматорск, както и норвежка самоходна гаубица М109А3 плюс 2 американски гаубици М777, както и 3 ракетни установки "Град". При обстрели в последното денонощие са убити 400 украински войници, казва Кремъл. А сателитна снимка показа какви са последствията от руския огън срещу Рубежное.

⚡️Satellite picture shows heavy destruction in Rubizhne. A satellite image released by Maxar Technologies shows significant destruction in the city of Rubizhne, Luhansk Oblast, where heavy fighting has been ongoing for weeks. Photo: Maxar Technologies pic.twitter.com/SFgDGIGboL

Всичко това обаче е белязано от отстъпление на руски части от Запорожка област към Херсонска област, с цел да се подсили защитата срещу украинските контраатаки там.

Украйна заявява и, че около 600 души са държани в плен за съпротива срещу руското управление в окупирания южноукраински регион Херсон и твърди, че те са измъчвани.

"По наша информация около 600 души са държани в специално преустроени мазета в област Херсон", заяви Тамила Ташева, постоянен представител на украинското президентство в Крим - полуостровът на юг от Херсон, който Москва анексира през 2014 г. Ташева заяви, че по-голямата част от задържаните са "журналисти и бойци", които са организирали "проукраински събрания" в град Херсон и околностите му. Херсон беше първият голям град, който падна под властта на руските сили в началото на март.

Окупационните руски сили пък обявиха подготовка за провеждане на рефередум в Мелитопол.

Украинското разузнаване твърди и, че руските власти опитват чрез адвокати и психолози да убедят роднините на загиналите на крайцера "Москва" да не говорят публично. По украински данни, имало заплахи, че няма да им бъдат изплатени компенсации за убитите им синове и роднини при потопяването на крайцера: Путин нареди да се изплатят по 81 500 долара на семействата на загинали руски войници . Отделно, ръководителите на Донецката и Луганската народни републики (ДНР и ЛНР), които не са признати от международната общност, обещават обезщетения за ранени и убити от мобилизираните в милициите на двете нелегални формирования. Но бившият вътрешен министър на ДНР Александър Ходаковски пише в Telegram, че се е обърнал към ръководството на ДНР да изтегли по-назад наборниците, които постоянно били обстрелвани и им падала мотивацията (а защо не можело да се отблъсне по-далеч украинската артилерия, "предлагам да размислите", казва той. А в Twitter военният репортер на Kyiv Independent Иля Пономаренко директно казва защо), но нямало отклик.

Предвид тези новини, друга новина в ущърб на руската офанзива е подписан пакет за военна помощ от страна на Полша за Украйна, на стойност на 630 млн. долара. Това е най-големият военен пакет в историята на Полша от почти 30 години. Големи подробности не се огласяват, но от Варшава казват, че ще достави на Украйна оръжия, които да помогнат на фронта - сред тях 56 самоходни гаубици Krab.

#Poland will supply Ukraine with 56 Krab howitzers. This will be in the largest contract between Warsaw and #Kyiv in 30 years, which was announced by Polish Ministry of Defense. The firing range of howitzers is about 40 kilometers. 18 howitzers have already been sent to #Ukraine. pic.twitter.com/Er2IxLY6e9