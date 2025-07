Огромен пожар в Белгия изпепели главната сцена на фестивала Tomorrowland (ВИДЕО)

Голям пожар избухна на територията на фестивала за електронна музика "Tomorrowland" в белгийския град Бом, южно от Антверпен. Главната сцена на популярния фестивал беше напълно унищожена от пожар в сряда, 16 юли - само ден преди хиляди фенове на електронната музика да пристигнат за събитието.

Пожарът е започнал около 18:00 ч. местно време, когато на терена са били около 1000 служители. За щастие няма пострадали. Фестивалът ще се проведе по план през следващите два уикенда.

Очаква се около 100 000 души да се съберат в градчето Бум, разположено на около 16 километра южно от Антверпен. Мнозина от тях планират да нощуват в специално изградения къмпинг.

Къмпинг зоната „DreamVille“ ще бъде отворена по график в четвъртък, увериха организаторите.

На първия фестивален уикенд, който започва в петък, ще участват световни звезди на електронната сцена като David Guetta, Lost Frequencies, Armin Van Buuren и Charlotte de Witte. Около две трети от изпълненията бяха планирани на вече изгорялата Main Stage и на сцената Freedom Stage.

В гасенето на пожара са участвали стотици огнеборци. Прокуратурата в Антверпен е започнала разследване, но първоначалните данни сочат, че инцидентът най-вероятно е непредумишлен.

The main stage at Tomorrowland music festival caught on fire pic.twitter.com/taMtT9Xrpn