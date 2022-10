Близо милион и половина домакинства са без ток в Украйна след нови руски ракетни удари

ОЩЕ: ВИДЕО: Без храна, боеприпаси, лекарства и разстрел за бягащите - животът на руския войник в Украйна

Руските агресивни действия са продължили с поредна вълна от ракетни атаки срещу енергийни съоръжения на основните мрежи в западните региони на Украйна, а мащабът на щетите е сравним или може да надхвърли последствията от атаката на 10-12 октомври, допълват още от "Укренерго" в социалните медии. Припомняме, че тогава руските сили изстреляха над 80 ракети по градове в Украйна.

От енергийния оператор допълват още, че принудително са наложени енергийни ограничения в няколко региона, включително и в столицата Киев:

"Специалистите предприемат всички мерки за възможно най-скорошно възстановяване на електрозахранването", добави операторът.

В канала си в Telegram независимата медия "The Kyiv Independent" съобщи за над 1,4 милиона домакинства, които са без електричество към съботния следобед. Новината бе цитирана от офиса на президента Володимир Зеленски:

⚡️Official: Russian attacks cut electricity to over 1.4 million Ukrainian households.



