Бомбардировки вече и в Киев, цивилни хвърлят коктейли "Молотов" (ВИДЕО)

Втора тежка нощ очакват жителите на украинската столица Киев. Стотици свидетелски разкази от сърцето на страната обикалят целия свят, а социалните мрежи преливат от видеа и снимки, запечатващи случващото се на място.

Повече от денонощие Киев е под руска обсада, а ракети хвърчат във въздуха. Ранени са десетки, сред които и деца. След вчерашния призив на властите, цивилни вече използват коктейли "Молотов" за самоотбрана.

More than four thousand Molotov cocktails were prepared by the residents of #Lutsk to meet the “liberators”. pic.twitter.com/KOul9uRCq3 — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Превантивно ползването на коктейлите не винаги порязава цели:

В други случаи обаче цели танкове изгарят до основи:

Ukrainian citizens destroy 2 Russian tanks with molotov cocktails(Petrol, Gasoline) in Kiev. They are using the guerrilla war tactics to counter russian army in their capital. Salute your courage✊ #Ukraine #UkraineUnderAttack #Kiev #RussiaUkraineWar #Kyiv #StopRussianAggression pic.twitter.com/jkzKAfM1uW — @qiб (@_Imaqib_) February 26, 2022

Видеа са записали и страшните звуци, които се чуват в украинската столица.

In #Kyiv, there is shooting in #Solomenka and #Troyeshchyna



The #Ukrainian capital is the main target for the occupants, but their advance has slowed. Such data was reported by the #British Ministry of Defense. pic.twitter.com/MGHywP2xT3 — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

А художествени кадри запаметяват малка част от множеството човешки истории, които трогват милиони по света.

