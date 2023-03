Борел: Докато говори за мир - Русия отново извършва военни престъпления

Припомняме, че руският президент Владимир Путин, издирван от Международния наказателен съд за военни престъпления, заяви пред китайския президент Си Дзипин, че много точки от китайския мирен план за Украйна съвпадат с вижданията на Русия. ОЩЕ: Путин пред Си Дзинпин: Много точки от китайския мирен план съвпадат с нашите виждания (ВИДЕО)

"Украйна отново беше атакувана от Русия с ирански дронове, насочени срещу учебни заведения и ракетна атака срещу жилищна сграда в Запорожие", възмути се Борел.

Атаката е от вчера, когато руски сили атакуваха украински градове освен с ракети и с ирански дронове. Загиналите при въздушните атаки са най-малко 14 души. ОЩЕ: 14 души са загинали при руската атака с дронове в Украйна

Ukraine has been attacked again by Russia with Iranian drones, targeting educational facilities&a missile attack on a residential building in Zaporizhzhia



Just when Putin expressed need for “peaceful settlement” to President Xi, Russian again commits war crimes.