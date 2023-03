Путин пред Си Дзинпин: Много точки от китайския мирен план съвпадат с нашите виждания (ВИДЕО)

Двамата коментираха и китайския мирен план за Украйна. "Много точки от документа съвпадат с руските подходи и могат да бъдат взети като основа за мирно уреждане, когато Западът и Киев са готови за това", каза Путин, срещу когото Международният наказателен съд издаде заповед за арест. Той обаче уточни, че към момента Кремъл не наблюдава такава готовност. Припомняме, че китайският мирен план на практика предвижда окупираните до момента територии да останат под руски контрол - нещо, с което нито Украйна, нито западните му съюзници биха се съгласили.

Коментирайки изявлението на британския заместник-министър на отбраната Анабел Голди за плановете за доставка на Украйна на снаряди, съдържащи обеднен уран, Путин каза, че "Западът наистина реши да се бие с Русия до последния украинец, не на думи, а на дела". Той добави, че ако такива доставки се осъществят, Русия ще трябва да реагира по съответния начин, като се има предвид, че колективният Запад вече започва да използва оръжия с ядрен компонент, предаде ТАСС.

It looks like depleted Uranium shells are indeed a red line and he spoke of it during the meeting with Xi Jinping...



Putin: "UK announced not only the supply of tanks to Ukraine, but also depleted uranium shells. But I would like to note that if all this happens, Russia will… pic.twitter.com/LEt1sFA9FP