Британското разузнаване: Русия се мъчи да запази контрола си в Черно море

Това контрастира със засилената руска военноморска активност в други морета, както е типично за това време на годината. Руският черноморски флот продължава да използва крилати ракети с голям обсег, които поддържат сухоземните операции, но в момента изпитва трудности да упражнява ефективен морски контрол с оглед на загубата на своя флагман "Москва", на значителна част от бойните самолети на морската авиация и контрола над Змийския остров.

Понастоящем ограничената ефективност на Черния флот подкопава цялостната стратегия на Русия за нахлуване, отчасти защото заплаха за Одеса вече е до голяма степен неутрализирана. Това означава, че Украйна може да отклони ресурси, за да притисне руските сухопътни сили другаде по фронтовата линия.

