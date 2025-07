Въздушна тревога в Киев, Русия засипва украинската столица с дронове (ВИДЕО)

Русия организира мащабно нападение с дронове срещу Киев. Съобщава се за най-малко 50 изстреляни дрона към Украйна.

Атаката е започнала още по светло, като на кадри в социалните мрежи се вижда как майки с деца тичат, за да се скрият в убежищата от прииждащите дронове. Огромната част от тях използват за укритие метрото в столицата.

This is Kyiv. Mothers and children are running to shelters due to Russian attacks



Meanwhile, more than 25 Shahed drones are heading towards Kyiv region, posing a threat to the capital, according to monitors.



In total, there are approximately 40 drones in the sky over Ukraine. pic.twitter.com/9PXwOHnjHv