Нападение с нож във Финландия, има пострадали (ВИДЕО)

Няколко души са ранени при нападение с нож. Един е арестуван близо до търговски център в Южна Финландия днес следобед, съобщи финландската обществена телевизия Yle, цитирана от Euronews. Нападението e станало в Тампере, третия по големина град в страната, който се намира на 180 км северозападно от столицата Хелзинки. На пострадалите е била оказана първа помощ на място. Не става ясно веднага колко души са били ранени при нападението.

Several people were stabbed near the Ratina shopping centre in Tampere, Finland. One suspect detained, situation safe. Victims receiving first aid. Police investigating. #Tampere #Ratina #Finland pic.twitter.com/zEDG3t31jO

Полицията заяви, че ситуацията вече не представлява опасност за други хора. Yle съобщи, че е задържано едно лице, без да дава повече подробности. На кадри се виждат силно полицейско присъствие и линейки пред отцепения търговски център.

