Броят на жертвите на руската атака в Кривой рог расте, сред тях има и деца (ВИДЕО)

Към 11:40 ч. началникът на Днепропетровската областна военна администрация Серхий Лисак съобщи в Telegram, че загиналите вече са двама, а 31 души са ранени. Минути по-късно, в 12:10 ч., от пресслужбата на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна в Telegram съобщиха, че броят на жертвите вече е 4-ма, а 33 души са ранени.

Сред пострадалите има и четири деца.

😧In Kryvyi Rih there are reportedly already 53 wounded and 5 dead. Debris clearance continues in difficult conditions due to periodic collapse of structures. pic.twitter.com/UVri5ho1l8