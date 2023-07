Нова руска атака срещу цивилни в Кривой рог, поне 1 загинал и ранени (СНИМКИ)

"Кривой Рог. Експлозии. Не снимаме и не публикуваме нищо в интернет", пише Вилкул. Подобно е лаконичното съобщение и на Лисак: "Руски терористи. Кривой Рог. Засега информационна тишина! Подробности по-късно".

В 09:51 ч. атаката срещу града беше потвърдена и от МВР на Украйна.

В социалните мрежи обаче вече се появиха кадри, показващи последиците от попадението на руснаците за пореден път върху жилищна сграда, както и върху учебно заведение.

Има загинал, други 10 души са ранени. Предполага се, че под развалините има още хора. Спасителите са потушили пожара и разчистват отломките.

‼️The head of the Ministry of Internal Affairs of #Ukraine stated that the Russians hit the city of #KryvyiRih with two missiles. One rocket hit a four-story building of an educational institution. There are probably people under the rubble. Rescuers and police are at the site.… pic.twitter.com/NNyI97lKA7