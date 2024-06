Брутален удар: HIMARS порази общежитие на руски военни в Первомайск, има жертви (ВИДЕО)

Кремълските пропагандисти съобщават, че атаката е била насочена към концентрация на руски войски. Цялата мощ на удара, експлозиите и последвалия гъст облак дим вижте във видеото:

Ukraine likely launched a HIMARS strike on the Russian-occupied town of Pervomaysk in the Luhansk region



Propagandists report that the strike targeted a concentration of Russian troops.



The video author's reaction captures the full power of the strike. pic.twitter.com/Tj9pTIlyK9