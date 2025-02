Буданов: Още тази година можем да прекратим огъня с Русия. За колко дълго обаче? (ВИДЕО)

Началникът на украинското военно разузнаване Кирило Буданов изрази мнение, че спиране на огъня с Русия може да стане факт още през тази година. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на негово изявление. "Мисля, че това ще се случи. Налице са повечето елементи за това", заяви Буданов, без да разкрива допълнителни подробности.

Украинските власти досега до голяма степен отхвърляха възможността за прекратяване на огъня, предупреждавайки, че това би дало време на Русия да се превъоръжи и да подготви нова офанзива. Още: Великобритания и Франция планират създаване на 30-хилядни сили за сигурност в Украйна: Детайли

"Колко дълго ще (продължи прекратяването на огъня, бел. ред.) и доколко ще бъде ефективно – това е друг въпрос“, добави началникът на украинското военно разузнаване.

Спекулациите около евентуално примирие се засилиха след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом за втори мандат. Бившият и настоящ президент на САЩ неведнъж е заявявал, че ще сложи бърз край на войната в Украйна. Още: Натискът от САЩ за сделка за минералите на Украйна продължава въпреки разрива Тръмп-Зеленски

Бързо развиващите се дипломатически контакти, включително неотдавнашният телефонен разговор на Тръмп с руския президент Владимир Путин, предизвикаха тревога в Киев и други европейски столици. Опасенията са, че евентуална сделка между Вашингтон и Москва може да пренебрегне интересите на Европа в сферата на сигурността, да легитимира руската инвазия и да даде на Кремъл възможност да заплашва Украйна и други страни в бъдеще.

"I believe that this year we will reach a ceasefire regime. How long and effective it will be is another question." - Budanov. pic.twitter.com/JWj1bI9opS