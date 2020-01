Бурята "Брендън" връхлетя Ирландия с ветрове от 130 км/ч (ВИДЕО)

Бурята "Брендън" връхлетя Великобритания и Ирландия с ветрове до 130 километра в час и проливен дъжд.

#StormBrendan: Swimmer struggles to emerge from rough sea.



The man eventually got out and is understood to swim at the same spot everyday.



Read more on what impact the wild weather is having on parts of the UK 👉 https://t.co/oebEKe4ajt pic.twitter.com/s2qpJ1nF3K — Sky News (@SkyNews) January 14, 2020

People, it just got serous here in Bantry.

Do not got out in this.#StormBrendan #justnow pic.twitter.com/3nbbb70GWv — Liquid Curiosity (@CuriosityLiquid) January 13, 2020

Here's an epic slow motion sequence of Thunder Child II hit by a couple of massive waves during Storm Brendan today, beautifully shows the power and majesty of the sea. #StormBrendan @captainbob76 @MaryP972 A nice video follows @LarryCpix @mbymagazine @urlofcork @AfloatMagazine pic.twitter.com/tYZwIU0QVc — Safehaven Marine (@SafehavenMarine) January 13, 2020

Absolutely horrendous conditions on the Belfast Road in Carrickfergus. Police have now closed the road as the sea wall collapses @BelTel #StormBrendan pic.twitter.com/k8Pe9lhVlP — Kevin Scott (@Kscott_94) January 13, 2020

The Portaferry Road on the Ards peninsula #StormBrendan pic.twitter.com/FGFIU0pVhU — Rick Faragher (@R_Faragher) January 13, 2020

Ирландската метеорологична служба издаде предупреждение с код червено за жестоки бури и наводнения, придружени с висок прилив, съобщава Euronews.Sky news разпространиха кадри на мъж, който се опитва да излезе от морето при силните ветрове."Бурята "Брендън" ще доведе до значителни бурни вълни и комбинация от високи приливи и бурни ветрове по бреговете. Това ще доведе до риск от наводнение по всички брегове“, каза Еойн Шерлок, ръководител на Службата за прогнозиране на наводнения."Съществува значителен риск за южното, западното и северозападното крайбрежие с повишен риск за всички източни крайбрежни райони поради високите приливи".В социалните мрежи бяха публикувани клипове как силния вятър събаря и строителни скелета.Северна Ирландия, североизточният бряг на Шотландия и цялата западна половина на Обединеното кралство трябва да очакват прекъсване на пътуванията по море, въздух и земя."Освен силни ветрове, в западните райони ще има големи крайбрежни вълни, така че имайте това предвид, преди да тръгнете на път в тези региони", казва главният метеоролог Франк Сондърс.