Часове наред взривове: Вълни от руски дронове заляха Киев (ВИДЕО)

Украинската столица Киев е станала обект на няколко вълни от руски дронове през нощта на 29 срещу 30 септември, съобщиха местните власти. Сирените за въздушно нападение са прозвучали малко след 1 ч. през нощта и са продължили чак след 6 ч. сутринта.

Докато противовъздушната отбрана се е борела с дроновете, са се чули множество експлозии, зенитна стрелба и звук от прелитащите безпилотни летателни апарати в поне един квартал на града, предава Kyiv Independent.

Малко преди 5:00 ч. кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че няколко дрона са „над и близо до столицата“, като добави: „Засега не се съобщава за щети или жертви". Все пак отломки от един дрон са били открити близо до жилищна сграда в киевския квартал "Оболон".

„Всички руски бойни дронове, които заплашваха Киев, бяха неутрализирани“, заяви в публикация в Telegram Серхий Попко - ръководител на Киевската градска военна администрация. Той добави, че няколко вълни са атакували града от различни посоки.

❗️ The Russian army carried out a massive missile and drone attack on #Ukraine



On the night of 29-30 September, it launched 3 missiles and 73 Shahed drones. Ukrainian air defense shot down 1 missile and 67 UAVs. The Ukrainian Air Force reported that 1 drone flew in the direction… pic.twitter.com/Kw9wBJk3OU