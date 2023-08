Следственият комитет започва да се интересува от децата от Донбас след 2014 г. Учениците от Донецка област са могли да кандидатстват в учебните завения към СК. Децата, които са имали нужда от медицинска помощ са изпращани в московска клиника.

По данни на печатното издание на СК от февруари 2022 г. до март 2023 г. сътрудниците на ведомството са извели 232 деца от Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области. Сред тях 181 деца сираци. 78 деца са постъпили в кадетските корпуси и академии на СК (деца-сираци - 28).

На 1 юни 2022 г. Бастрикин казва на децата, че от тях зависи бъдещето на страната, "нейното могъщество" и нейните "нови победи. Следственият комитет винаги е до вас. Ние ще ви помогнем, ще ви подкрепим."

Следственият комитет се стреми да увеличи процента на децата, които придобиват професия след кадетските корпуси. Ако през 2017 година в корпусите са постъпили едва 6 души, то през 2022 г. те вече са 94.

Сътрудничеството между учрежденията на СК и властите започва през 2020 г. Тогава кадетският корпус приема десет деца юноши сираци от ДНР. Едно от момичетата споделя, че дълго време са се чудили защо СК се стреми да им даде професия, но никой не е могъл да отговори на този въпрос.

Според адвоката по международно право Олга Гнездилова донбаските деца ще бъдат изпратени обратно в окупираните територии, които добре познават.

"Към този момент у тях вече ще бъде възпитана лоялност и необходимите възгледи относно държавната политика", предполага Гнездилова. Самите юноши, завършили кадетските корпус, виждат бъдещето си "в голямата Русия".

Сред заниманията на кадетите има курс, наречен "Бъди готов за защита на Родината" - в него децата се учат да разглобяват и сглобяват автомат. Сред ценностите, които децата учат са "вярност към Руската федерация" и "уважение към държавната служба". Във възпитателната програма е описан "идеал за личността" на детето: то не само трябва да бъде високонравствено и творческо, но и да "приема съдбата на отечеството като лична" и да затвърждават "духовните и културни традиции на руския народ." По тези канони в кадетските корпуси живеят украинските деца.

Извънкласните занимания също са съсредоточени около войната в Украйна. От 2022 г. на децата се разказва не само за героите от Втората Световна война, войната в Афганистан и Чечня, но и за "специалната военна операция."

През февруари 2023 г. кадетите участват в научно-практическа конференция за "младите герои-антифашисти" и разбрали, че трябва да се пази паметта за подвига на и "да се противодейства на опитите за фалшифициране на историята."

