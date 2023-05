Да, свалихме руска хиперзвукова ракета "Кинжал": Потвърждение от командващия украинските ВВС

Ракетата е изстреляна от самолет МиГ31, който е извършил операцията от руска територия. Тя обаче е свалена с помощта на ПВО системата "Пейтриът" - в района на Киев.

The Commander of the Ukrainian Air Force, Mykola Oleschuk confirmed that on the night of May 4, Ukrainian Forces shot down a Kh-47M2 Kinzhal hypersonic missile over Kyiv region with the help of the Patriot air defense system. https://t.co/c3RubeG390 pic.twitter.com/nmiaSnaAZJ