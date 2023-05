Украинска медия: ПВО е свалила хиперзвукова ракета "Кинжал" над Киев (СНИМКИ)

Киевската градска военна администрация съобщи за нападение над Киев тази нощ - 4 срещу 5 май, като отбеляза, че освен дроновете камикадзе "Шахед", в атаката са били включени и ракети - "вероятно от балистичен тип".

Съдейки по снимката, която са получили, от Defense Express съобщават, че на стадиона в столицата са паднали отломки, но без бойна единица. На един от кадрите се вижда носовият обтекател, който е наподобява максимално на използвания в ракетата Kh-47 "Кинжал".

On the night of May 4, #Ukrainian air defense forces shot down a Kh-47 Kinzhal hypersonic missile over #Kyiv, declared Defense Express.



There have been no official statements yet. pic.twitter.com/ez1RygMvRD