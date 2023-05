Пак удар в Крим, временно е спряно движението по Кримския мост (ВИДЕО)

Засега няма много информация какво точно се е случило, но в контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС се появи съобщение, че движението по Кримския (Керченския) мост е временно спряно. Официалното обяснение - технически причини. Има обещание, че скоро трафикът отново ще върви нормално.

Това е пореден удар в Крим, като такива зачестиха много в последните дни: Украински дронове с нова атака срещу Севастопол в Крим (ВИДЕО)

Something exploded in #Dzhankoi, #Crimea this morning. pic.twitter.com/Brg25x3ceK