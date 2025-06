Дейвид Бекъм ще бъде удостоен с рицарско звание от крал Чарлз III

Дейвид Бекъм ще бъде удостоен с рицарско звание в почетния списък за рождения ден на крал Чарлз III, съобщава BBC Sport. 50-годишният бивш капитан на английския национален отбор по футбол е назначен за офицер на Ордена на Британската империя (OBE) през 2003 г. Сега обаче BBC Sport твърди, че футболната легенда е напът да получи още едно признание както за футболната си кариера, така и за приноса си към британското общество, като получи рицарско звание. Очаква се списъкът с наградените да бъде публикуван следващата седмица.

David Beckham will be knighted next week as part of the King's Birthday Honours. pic.twitter.com/Z5z5b7Vuco

Припомняме, че се заговори, че Бекъм е бил номиниран за рицарско звание за първи път през 2011 г. През 2017 г. няколко британски вестника отпечатаха подробности от изтекли имейли, в които Бекъм критикува системата и комисията за награждаване. Говорител на Бекъм тогава заяви, че имейлите са "хакнати", "подправени" и "лични".

Говорител на правителството заяви пред BBC Sport: "Не коментираме спекулации относно отличия.", а представителите на Бекъм са отказали коментар.

Още: Любовницата на Дейвид Бекъм призна всичко: "Покани ме в хотела и аз просто се предадох"

Дейвид Бекъм е играл 115 пъти за националния отбор на Англия, както и за Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Лос Анджелис Галакси, Пари Сен Жермен и Милан, като се оттегли през 2013 г.

A glittering football career, plus extensive charity work with underprivileged children 👏



David Beckham is set to be knighted next week in the King's Birthday Honours 🫅 pic.twitter.com/9WwJoUqSCe