Демонтираха паметник на съветския воин (СНИМКИ)

Войната в Украйна и агресията от страна на Русия логично доведе до вълна от недоволство и желание за отхвърляне на спомена за съветското господство. През последните години бяха извършени множество акции срещу паметници от съветските времена, някои от тях бяха демонтирани.

В Рига разрушиха паметник на съветската армия(ВИДЕО)

Така в чешкия град Литомержице бе демонтиран паметник на съветския войник. Монументът, наречен "Чест и слава на Съветската армия" е стоял в продължение на 50 години, съобщават чешките медии. Решението за демонтажа е взето от местните власти и предизвика спор сред гражданите. Според едната страна актът е пренаписване на историята, а други заявих, че паметникът е издигнат през 1975 г. - на осмата година от пребиваването на съветските войски в страна и символизира не освобождение, а контрол от страна на СССР.

