Защо толкова мощното земетресение, ударило Русия, причини толкова слабо цунами?

Земетресението, което удари Русия рано сутринта в сряда, 30 юли, беше едно от най-силните, регистрирани някога. И все пак, противно на очакванията, то не предизвика силно цунами по бреговете на Япония, Аляска, Хавай и западното крайбрежие на САЩ, въпреки че центровете за предупреждение по тихоокеанското крайбрежие очакваха колосални океански вълни. Големите вълни така и не пристигнаха, а центровете още сутринта започнаха да отменят предупрежденията. Каква може да е причината?

Една от нея може да е свързана с магнитуда на земетресението, казва Диего Мелгар, геофизик от Университета на Орегон, пред The New York Times.

Земетресението в Камчатка се оценява на около 8,7 или 8,8 по скалата на Рихтер, казва д-р Мелгар. За сравнение, катастрофални цунамита в миналото, включително това, което удари Индонезия през 2004 г. и това, което порази Япония през 2011 г., имаха магнитуд около 9 по Рихтер. Разликата изглежда малка, но скалата на земетресенията е логаритмична, обяснява Мелгар. Трус с магнитуд 9 има около 10 пъти по-голяма енергия от такъв с магнитуд 8,7 и около три пъти по-голяма енергия от трус с магнитуд 8,8.

Колкото по-продължително е земетресението, толкова по-енергично може да бъде цунамито, добавя ученият.

🚨 TSUNAMI ALERT IN JAPAN 🚨 Waves hitting the Pacific coast NOW after massive 8.8 quake off Russia! 😱 Over 2M urged to evacuate from Hokkaido to Kyushu. Stay safe, move to higher ground! 🙏 #JapanTsunami #Earthquake 🌊 #Tsunami pic.twitter.com/t6WLKXSNWf