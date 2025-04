Ден след руското варварство: Нова въздушна атака в Суми. Голям пожар край Санкт Петербург (ВИДЕО)

Североизточният украински град Суми отново е бил атакуван от Русия. Ден след смъртоносния удар с две балистични ракети навръх Цветница, който отне живота на 34 души и рани над 100, включително деца, силите на диктатора Владимир Путин са осъществили нападение с дронове. Чула се е експлозия и по предварителна информация ирански дрон „Шахед“, използван от руснаците, е прелетял над града днес, 14 април. Няма информация за жертви и ранени.

⚠️Explosion in Sumy. Again the city is under attack by UAVs. According to preliminary information, “Shahed” flew over Sumy. pic.twitter.com/8ZB502hy49

Тази сутрин Сумската военна областна администрация съобщи, че през нощта и сутринта руснаците са извършили 60 нападения на погранични територии и населени места в региона. Регистрирани са 105 експлозии. На обстрел са били подложени поне 9 населени места.

14, 15 и 16 април са обявени за дни на траур в памет на загиналите при ракетния удар в град Суми от 13 април. "В резултат на вражески атаки срещу центъра на Суми загинаха 34 души, включително две деца, 120 души са ранени, включително 15 деца. В момента 39 пострадали са в болница, включително 9 деца. 11 души, за съжаление, са в тежко състояние, сред които 3 деца", съобщиха от областната военна администрация.

Голям пожар същевременно е избухнал в покрайнините на руския град Санкт Петербург - гори склад с площ от 3000 кв. метра.

A large fire has broken out on the outskirts of St. Petersburg — a warehouse with an area of 3000 meters is on fire



A huge cloud of black smoke hangs over the place of fire. There is no information about casualties yet. pic.twitter.com/CjxGC9P1Dv