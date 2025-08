Путин постави две условия, за да приеме ултиматума на Тръмп (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин заяви, че неговите изисквания към Украйна, очертани през лятото на 2024 г., остават непроменени. В разговор с беларуския си колега Александър Лукашенко на 1 август той постави две условия, за да приеме ултиматума на американския президент Доналд Тръмп. Републиканецът първоначално даде 50 дни на Кремъл да сключи "сделка" и да прекрати огъня в Украйна, но впоследствие скъси срока на 10 дни, т.е. до 8 август. В противен случай САЩ ще наложат 100-процентови мита на Русия и търговските ѝ партньори като Китай, Индия и Бразилия, купуващи евтин руски петрол и газ и по този начин подпомагащи основното перо за финансиране на военната машина на Москва.

Още: Рубио: Русия няма шанс срещу САЩ и Европа, а "не иска мир". Часов Яр и съдбата на украинския крепостен пояс (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските информационни агенции цитираха думите на Путин по време на срещата му с Александър Лукашенко на Валаамските острови в Русия. Препратката на диктатора е към 2024 г., когато той изложи така наречените "условия за прекратяване на военните действия в Украйна".

Снимка: Kremlin.ru

Тогава диктаторът заяви, че украинските сили "трябва да се изтеглят напълно от териториите на Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожска област в рамките на административните граници". Това са четирите украински области, които руската армия не контролира напълно, но Москва незаконно ги анексира през есента на 2022 г. благодарение на фалшиви референдуми и натиск върху местното население.

Още: Русия разшири списъка с ултиматуми, за да има мир в Украйна

Тогава Путин заяви още, че "Украйна трябва да обяви отказа си да се присъедини към НАТО“.

Предполага се, че "ако тези условия бъдат изпълнени, Русия незабавно ще прекрати огъня", по думи на диктатора от 2024 г. Тези условия представляват неприемливи искания за Киев и западните съюзници на Украйна, особено първото, което на практика гони украинците от собствените им територии заради агресивна и пълномащабна война, подпалена от врага.

Още: Путин: Нямаме нито една напразна загуба (ВИДЕО)

Путин твърди, че Русия не завзема територии, а "връща свои". Лукашенко пък каза, че Украйна трябва "спешно" да моли за мир. Европа нямала суверенитет, продължи да приглася отстрани руският диктатор: "Бягайте, Русия ще завземе всичко": Лукашенко се обърна към Украйна, Путин го поправи (ВИДЕО).

Putin claims Russia isn’t seizing territory but “returning its own.” Lukashenko says Ukraine must urgently plead for peace and that a united EU and Russia would be stronger than China. Meanwhile, Putin repeats his tired line about Europe lacking sovereignty. Just more recycled… pic.twitter.com/wklKSVE8eH