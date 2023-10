До изборите Путин ще избягва обявяване на мобилизация

Президентските избори в Русия ще се състоят на 17 март 2024 г., а предизборната кампания на Путин би трябвало да започне през ноември 2023 г.

И макар че изборите в Руската федерация се контролират от Кремъл, все пак те остават основният инструмент за политическа легитимация, напомнят от разузнаването. Това прави много малко вероятно да има нова вълна на мобилизация преди те да бъдат проведени.

Анализаторите отбелязват, че предизборната кампания на Путин почти сигурно ще се фокусира върху темата за Русия като отделна цивилизация, която трябва да бъде защитена от външни врагове.

