Руснаците са свалили поне 5 свои бойни самолета от началото на войната в Украйна (СНИМКИ)

Информацията гласи, че през 2022 г. има неоспорими доказателства за свалянето на един Су-34М по този начин. Става въпрос за 17 юли в Луганска област, когато екипажът е катапултирал успешно.

През същата година – на 11 септември, е бил свален Су-34 в Крим. Пилотите отново са катапултирали.

Останалите три случая са от тази година. На 3 март руснаците сами са свалили свой Су-34 в източната част на Донецка област, като пилотите са се измъкнали.

На 29 септември ПВО на Русия се е „объркало“, че да удари Су-35С в Токмак, Запорожка област. Пилотът е загинал. Самолетът е бил свален с ракета от системата C-300, каквато българското Народно събрание одобри за изпращане в Украйна.

The alleged crash site of the Russian Su-35 that was shot down by friendly fire is being observed by a Ukrainian UAV. https://t.co/dolAuVIIzT pic.twitter.com/RNQW17uI9I