Доброволец от Естония, сражаващ се за Украйна, загина край Бахмут

Смята се, че това е първият гражданин на Естония, който губи живота си във войната, започната от Владимир Путин на 24 февруари 2022, пише местната медия Postimees.ее. Изданието добавя, че Юрак се е присъединил към Международния легион в Украйна миналата есен.

Мъжът е бил началник на скаутския батальон и ръководител на щаба на гвардейския батальон. През 2016 г. окръжният съд в Харю, Естония, го осъжда за разкриване на държавна тайна и незаконно боравене с огнестрелно оръжие. Осъжда го частично.

The first volunteer from #Estonia died in #Ukraine



Former officer of the Estonian Defense Forces Ivo Jurak fought in the International Legion near #Bakhmut. pic.twitter.com/gugJcGf2cy