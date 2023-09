Докато тича: Шолц падна по лице, отменят негови срещи

Правителството уточни, че 65-годишният германски лидер е имал "малък спортен инцидент" и е отменил утрешните си ангажименти в централната област Хесен, където на 8 октомври се провеждат избори за лидер на региона. Ангажиментите на Шолц през следващата седмица няма да бъдат засегнати, предаде БТА.

Базираният в Хесен в. "Франкфуртер рундшау" съобщи първи за инцидента, като се позова на известния депутат отсоциалдемократите на Шолц Михаел Рот, който е поканил канцлера в родния си град Херинген и планираше да проведе дискусия с него утре.

ОЩЕ: Германският канцлер каза ще се отворят ли отново атомните централи

Шолц е начело на Германия от декември 2021 г. Преди това той е бил министър на финансите и труда, както и кмет на Хамбург.

German Chancellor Olaf Scholz falls while jogging and bruises his face



German Chancellor Olaf Scholz had to cancel an election speech in Hesse due to a sports-related accident. He was injured during a jog, AP reported.



"Things are not going well," specified SPD politician and… pic.twitter.com/rC4aODgHb6