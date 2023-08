Доклад: "Вагнер" с финансови проблеми, Лукашенко ли ще им плаща от отънелия си бюджет?

„ЧВК "Вагнер" вероятно върви към процес на съкращаване и преконфигуриране, главно за да намали разходите си за заплати в момент на финансов натиск“, се казва в съобщението в Twitter.

Британското министерство на отбраната отбелязва, че след неуспешния бунт на Пригожин от юни 2023 г. руската държава е действала срещу различни бизнес интереси на Пригожин. Освен това има реална възможност Кремъл вече да не финансира групата. Ако това е така, то вероятно на тях сега ще трябва да им плаща беларуското правителство, тъй като голяма част от наемниците са прехвърлени на територията на Беларус. А страната разполага с доста скромни възможности, за да може да ги финансира, смятат британските анализатори.

