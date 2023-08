Все по-горещо става на руснаците в Украйна, ЧВК Вагнер пак е проблем за Путин (ВИДЕО)

През вчерашния ден имаше няколко интересни новини, които подсказват, че скоро може и да стане кристално ясно чия тактика е по-добра. Очевидно е, че украинското командване залага на пробив или в Южна Украйна, или през Бахмут, докато руското командване опитва да пробие през Луганска към Харковска област, което се счита от мнозина военни експерти като опит да се ангажират повече украински части там и така да се попречи на украински напредък в Запорожието и в Донецка област.

Какво става в Запорожието – на запад и по границата с Донецка област? В телеграм канала на отряда "Восток", който е част от милициите на т.нар. ДНР (Донецка народна република), се появи тревожно за руснаците съобщение, в което има доста нецензурни думи – че украинците обстрелват все по-силно село Урожайно (на 9 километра южно от Велика Новоселка, по направлението към Бердянск, т.нар. участък на фронта "Времевски" - КАРТА), както и че някои руски позиции в Урожайно вече са в украински ръце: "Вече ни писна да пълзим по окопите". Днес сутринта вече има ново съобщение – че заради украинския обстрел руснаците изоставили "някои позиции", но и украинците не ги взели. "Врагът не можа да влезе в самото село, но на места се приближи", пише в съобщението, където се казва и, че украинците опитват с малки групи от по двама-трима души да навлизат в Урожайно и да укрепват позиции.

(КАРТА) Същевременно, руски телеграм канали бият тревога и, че при Приютно, на 15 километра югозападно от Велика Новоселка, украинците стягат обръча и са буквално на прага на населеното място. Има данни за по-активни атаки там.

При Работино, на 12 километра южно от Орехов (направлението Орехов – Токмак – Мелитопол) има потвърден с геолокализирани видеокадри украински напредък от североизток. За това се говори вече от няколко дни във военните руски телеграм канали – че украинците опитват пробив оттам. Сега пак няколко руски телеграм канала - "Рибар", "Двама майори", "Vоенкор" - коментират, че украинците са се укрепили на 3 километра от Работино.

В обширна публикация в Телеграм украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр изрично казва, че украинците имат частичен успех при Урожайно, Приютно и Върбово – на 18 километра югоизточно от Орехов, в близост до Работино.

(КАРТА) При Казашки лагер изглежда все пак е имало по-ограничен украински рейд, а не голям десант, но че украинците са атакували и са нанесли щети е пределно ясно и от ГЕОЛОКАЛИЗИРАНИ КАДРИ – все още обаче Казашки лагер е в руски ръце:

(КАРТА) Другото направление на фронта, което привлича много интерес, е това към Купянск, както и към Сватово. Целта на руснаците е да пробият директно до Купянск – това казаха както Анна Маляр, така и командващият украинските сухопътни сили генерал Олександър Сирски. Сирски изрично коментира, че ситуацията е много динамична и често едни позиции минават от едни ръце в други (КАРТА). Категорично обаче според украинския генщаб Синковка, на 8 километра от Купянск, още е в украински ръце, макар да има много руски твърдения за противното. Украинците твърдят и, че са отбили атака към Ивановка – 20 километра югоизточно от Купянск. Руското военно министерство пък казва, че украинците неуспешно опитали да контраатакуват при Новоселовка и по линията Райгородка – Кармазиновка (12 – 15 километра западно и югозападно от Сватово).

При Бахмут големи движения няма – руснаците обаче са успели малко да подобрят позициите си при Ягодно, на 2 километра северно от Бахмут. Основните боеве са на южния фланг на града, като Маляр изрично подчертава, че руснаците постоянно неуспешно се опитват да си върнат загубените позиции при и в Клещеевка (на 6-7 километра южно от Бахмут).

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща на първо място внимание на наемническата армия на руския олигарх Евгений Пригожин – ЧВК Вагнер. Причината – информация от вътрешен източник, разпространена в Телеграм, че наемниците постепенно напускат Беларус и почват да се връщат в Русия или дори отиват в Африка. Според написаното, причината може да е, че беларуският диктатор Александър Лукашенко е отказал да плаща на наемниците след като разбрал, че и Русия няма да покрива разходите за тях, включително заплати. Засега в Беларус останала малка група "вагнеровци" като инструктори, а другите били "в готовност" и щели да бъдат "активирани" в края на август. Визуално обаче няма потвърждение за масово изтегляне на "вагнеровци" от Беларус.

Според ISW, ако описаното е вярно, е вероятно издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин да опитва да елиминира Пригожин като лидер на ЧВК Вагнер. Кремъл вероятно работи да подкопае публичната популярност на руския олигарх, но да опази целостта на наемническата армия, а не да я раздели. Възможно е обаче Путин да иска да върне и колкото се може повече "вагнеровци" в Русия, които да използва в други военни части, ако вижда, че свалянето на Пригожин като ефективен лидер на ЧВК Вагнер не може да е успешно. В новия телеграм канал на Пригожин излезе съобщение, че командири на ЧВК Вагнер получавали телефонни обаждания с оферти да приемат работа за други руски частни военни компании – и съответният ултимативен тон какво ще стане с такива хора от страна на Пригожин.

Отделно, въпросът е какво цели Путин, но и какво иска руският военен министър Сергей Шойгу – има слухове, че той ще поеме ръководството на операциите на ЧВК Вагнер в Африка. Ако е вярно, това подсказва, че Шойгу не държи наемниците да останат единна сила и е готов да ги раздели, под свой контрол чрез дислоцирането им в други части на руската армия. Интересен факт е и, че бившият командир на генерал Сергей Суровикин – генерал Валерий Марченков, даде хвалебствено интервю пред URA.ru за Суровикин, който изчезна след бунта на Пригожин и ЧВК Вагнер в края на юни – как Суровикин правилно изтеглил руската армия от Херсон и с това дал време да се укрепят Запорожка и Херсонска област срещу украинската контраофанзива. Интервюто със сигурност не се харесва на Шойгу и на началника на руския генщаб генерал Валерий Герасимов. При всички случаи обаче изглежда Путин все още не е намерил окончателно решение на проблема ЧВК "Вагнер": НА ЖИВО: Пригожин тръгна открито срещу Кремъл, обвиниха го в опит за преврат