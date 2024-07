Доставката на F-16 от Белгия за Украйна: Графикът е скандален

Украйна вече разполага с графици за доставка на изтребители F-16 от западните си съюзници, само че Белгия например е декларирала, че ще достави обещаните машни чак до края на 2028 година. Това стана ясно от думи на Игор Жовква, заместник-началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски пред Радио Свобода (програма "Свобода на живо").

"Ние наистина се нуждаем от толкова самолети, за колкото говори президентът ("Дори 50 самолета са нищо": Зеленски посочи от колко F-16 се нуждае Украйна). Имаме съответните декларации от нашите партньори относно броя на самолетите. За съжаление, графикът за доставка на някои държави е доста разтеглен във времето. Например Белгия е декларирала 30 самолета и това е в споразумението ни за сигурност с Белгия. Но Брюксел казва, че тези 30 самолета ще бъдат доставени до края на 2028 г., което за нас очевидно е неприемливо", каза Жовква.

Той отбеляза също, че важен въпрос е увеличаването на броя на центровете за обучение на пилоти.

"Някой трябва да управлява тези самолети. Тези пилоти трябва да прилагат бойна тактика според типа самолет, в който ще работят. F-16 предполага съвсем различна бойна тактика. Ето защо говорим за това и в съответното изявление за F-16, което беше направено по време на срещата на НАТО, се казва, че партньорите ще работят за разширяване на броя на местата за украинските пилоти. И не само пилоти, впрочем. Инженерният състав също е много важен. А също и оптимизация, т.е. намаляване на времето за обучение. По време на война не можем да си позволим да преминем през този дълъг период на обучение, както може би е предписано в учебниците. Можем да го оптимизираме", обяви Жовква.

Той също така добави, че по време на срещата на върха на НАТО президентът Зеленски е имал срещи с лидерите на страните партньори, които са се съгласили да доставят самолетите.

"Обсъдихме тези сложни въпроси с тези лидери, които ни доставят самолети. Президентът се срещна с новия министър-председател на Холандия, имаше съответни срещи и с други лидери. Разбира се, това беше обсъдено и по време на срещата с президента Байдън, тъй като ролята на Съединените щати по въпроса за доставката на самолети също е много важна", подчерта заместник-ръководителят на кабинета на президента.

Fighter pilots of Su-27 jets launched AGM-88 HARM anti-radiation missiles at Russian radars and anti-aircraft missile systems in response to the attack on Okhmatdyt hospital. pic.twitter.com/A9XFxLqchZ