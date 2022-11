Дугин предупреди Путин, че ще загуби главата си заради Херсон

"Даваме на Владетеля абсолютно пълна власт и той ни спасява всички – нация, държава, народ – в критичен момент. Ако заради това се обгради с разложение (препратка към корупцията) или плюе върху социалната справедливост, това е неприятно, стига да ни спаси. Ами ако не не спаси? Очаква го съдбата на "Краля на дъждовете" (виж Фрейзър). Автокрацията има и обратна страна. Пълна власт при успех, но и пълна отговорност при неуспех. Вие как искате?", казва буквално Дугин.

Препратката "Фрейзър" е към книгата "Златната клонка" на шотландския антрополог Джеймс Джордж Фрейзър. Тя е сравнително историческо изследване на митологията и религията на различни народи и цивилизации от древността до съвременността. В нея има препратка как крал бива убит от поданиците си, защото не успява да донесе дъжд по време на суша.

Дугин е категоричен и, че Русия не може да загуби нищо повече и че с Херсон лимитът на загуби е достигнат, но техническите средства за победа не достигат (оригинал: https://tsargrad dot tv/articles/aleksandr-dugin-herson-poslednij-rubezh-otstuplenija_662480. На мястото на dot пишете точка - /./)

We will never abandon those who are caught in the jaws of a monster. We will fight for each and every one of our beautiful-as-the-universe people. pic.twitter.com/Gh31K0RFWY

Освен това, друг руски пропагандист - тв водещият Владимир Соловьов, който отдавна има забрана да стъпва в ЕС, поиска старт на пълномащабна война срещу Европа, пълна мобилизация за "демилитаризация" и "денацификация" на Украйна и уволнение на некомпетентните в руското военно командване, което беше подробно анализирано в Newsweek. Соловьов поиска "друга армия", което изглежда единственото смислено в пропагандата му, която включва "да се разстрелват страхливците", да се отворят отново военни академии и заводи.

ОЩЕ: Играта със смъртта на Дугина: Къде издиша руската версия?

Vladimir Solovyov is not happy



He says Russia requires a larger army, "capable of waging full-scale war in Europe"



He calls for the "severe problems" which have arisen in Russia's "stalling" campaign to be solved with an "iron fist", but insists the original objectives remain pic.twitter.com/lGH75uZtE5