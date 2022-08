Играта със смъртта на Дугина: Къде издиша руската версия?

Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия съобщи, че извършителят на убийството на Дугина е разкрит и както се очакваше руската аудитория бе разбунена от твърдението, че той (по-скоро тя) е член на „Азов“. В Руската федерация "Азов" са синоним на дяволски изчадия, пише изданието.

В подкрепа на версията си от руските спецслужби публикуваха снимка на „военната книжка“ на заподозряната Наталия Вовк. В нея е посочено, че тя е "служила" във военна част 3057. Само че има една тънкост, твърдят от вестника - това се отнася не само за "Азов", а и за други структурни звена на Националната гвардия на Украйна, но пък като място на дислокация е отбелязан Мариупол.

От "Азов" веднага отрекоха, че Наталия Вовк е служила някога в полка, а от Националната гвардия на Украйна изясниха, че удостоверението е фалшиво. ВИЖТЕ: Изявление на полка "Азов" по повод терористичната атака срещу Дугина

Между другото, до същото недвусмислено заключение достигна и независимият финландски експерт Лаури Линамее, който ясно изброи всички гафове, допуснати от ФСБ. Изследователят провери идентичността на удостоверението с програма за анализ на смущения в изображенията. Това приложение позволява да се отделят фрагментите, в които е използван Photoshop (и по-конкретно замяната на цвета и текстурата на един фрагмент с друг от същото изображение). Експертът обърна внимание и на такива детайли като лошо отразените сенки, ясните граници на вградената снимка на изрязаното лице и фона, както и изкуствено вмъкнатия печат, който между другото отрязва част от бузата на жената от портрета.

1/5 SECOND LOOK: "Azov batallion ID" presented by FSB, as basic online forensic tools see it. Forensically reveals the quality time the photoshop artist spent with clone tool, due to some darn fine pattern. #dugina #UkraineWar #FSB #fake pic.twitter.com/Zwf8B1P3cq