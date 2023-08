Два украински самолета се сблъскаха, загина известен пилот

Самолетната катастрофа е станала вчера над Житомирска област, западно от столицата Киев.

Загубата на трима пилоти ще бъде удар за Украйна, която полага огромни усилия бързо да обучи въздушните си екипажи на дарени от Запада изтребители F-16, като вече е получила обещание за 61 такива машини.

Още: Руски страх от пробив в Запорожието. Има опозиция на Путин заради Пригожин (ВИДЕО)

По данни на военновъздушните сили казаха един от загиналите пилоти, използващ повиквателната "Джус", е станал известен след многобройни интервюта за международни медии.

"Изразяваме нашите съболезнования на семействата на жертвите. Това е болезнена и непоправима загуба за всички нас", написаха военновъздушните сили в "Телеграм" и добавиха, че се провежда разследване на обстоятелствата около авиокатастрофата.

Твърдения от близки до Пригожин: Готвача на Путин е идентифициран сред жертвите в самолета

Footage of the plane crash near Zhytomyr has appeared online. pic.twitter.com/9ZjRjyu3oU