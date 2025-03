Двама са загинали при врязването на автомобил на базар в Манхайм (ВИДЕО)

Двама души загинаха, а няколко души бяха ранени, след като кола се вряза в тълпа в югозападния германски град Манхайм, предаде ДПА, като се позова на източници от службите за сигурност, пише БТА. Първоначално беше съобщено за едни загинал. Според информацията, съобщена от службите за сигурност, водачът на превозното средство е бил германски гражданин. Той е бил заловен и е настанен в болница в травми. Полицията не смята, че има други замесени в инцидента лица.

Another terror attack as a man drove his car into a crowd killing two and injuring 25 people 15 are in serious condition. This took place in Manheim Germany.



They have arrested the suspect driver who was driving a black SUV. They are still investigating…