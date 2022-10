Един от най-големите руски пропагандисти стъпи на мина (ВИДЕО)

Пегов е създател на военния проект WarGonzo, който се свързва с руските специални служби. За някои от публикациите си е обвиняван в постановка и фалшиви новини.

В Twitter също споделиха кадри от евакуацията на Пегов и хоспитализирането му.

ВНИМАНИЕ: Кадрите не са подходящи за хора със слаби нерви.

And here is the video, just a seconds later when propagandist Pegov stepped on a petal mine🤷‍♂️ pic.twitter.com/QKxBSScyJc

Russian media reports that "military officer" Semyon Pegov did not look under his feet, stepped on a mine and was hospitalized with a leg injury.



In video, the evacuation of Pegov😁 pic.twitter.com/Fb105karLo