Едновременни взривове разтърсиха окупирани от Русия украински градове (ВИДЕО)

Местният "Телеграм" канал "Бердянск Сейчас" публикува редица кадри от взривовете, на които се виждат гъсти облаци черен дим над сградите. Информацията гласи, че експлозиите са били няколко.

Съветникът на кмета на Мариупол Петро Андрющенко публикува видео от Бердянск, в което се чува звук, подобен на този от крилати ракети.

Sounds like cruise missiles joined the party in Berdyansk pic.twitter.com/VqQMhpWVya

В Токмак също е имало няколко на брой взривове.

Skadovsk, occupied Kherson region also explosions reported at this moment.



Like I said, simultaneous explosions on a lot of places right now. pic.twitter.com/1mOdUm6mLl