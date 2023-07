Руснаците се предадоха без бой в район край Антоновския мост (ВИДЕО)

"Снощи, 10 юли 2023 г., всички наши части в района на левия бряг на Днепър, по заповед на командването, напуснаха позициите си в района (всъщност се предадоха на противника без бой). В района на дачите сега се намират само военни от украинските въоръжени сили", пише той в "Телеграм".

В района на Антоновския мост все още се запазва присъствието на Въоръжените сили на Украйна. "Ударите от наша страна се нанасят "по посока на противника", но не и по цели", добавя Романов.

Последните кадри там показват руските сили, обстрелващи бар/хотел "Найри", което показва, че руснаците не контролират този район въпреки твърденията им за успешни контраатаки миналата седмица.

Latest footage from the area on the left bank around the Antonivskyi bridge shows Russian forces targeting the Nayry bar/hotel which indicates Russians are not in control of this area despite their claims of succesful counterattacks last week. pic.twitter.com/JB3WXJObMC