Заплахата от ракетите ATACMS и Storm Shadow върху най-ефективното руско оръжие почва да оказва влияние

За шести пореден ден руската армия използва под 100 авиационни бомби в рамките на 24 часа във войната в Украйна - общо 76, като те са хвърлени в рамките на 45 операции на 26 ноември. Но 22 от операциите са в Курска област - всичко това са данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Данните са показателни за следното - явно е, че увеличеният обсег за стрелба с ракети, с който Украйна вече разполага, влияе сериозно на руската щурмова авиация. Как - тя е изтеглена на летища и в обекти, които са извън обсега на ATACMS и Storm Shadow, а това удължава разстоянието, което трябва да покрие, за да пусне авиобомбите. Западните ракети имат грубо обхват от около 300 километра, а авиобомбите - 70 километра. Съответно, след като руските щурмови изтребители и изтребители-бомбардировачи трябва да летят по-дълго, те трябва да зареждат повече гориво, а това намалява товара на оръжието, което може да носят - с други думи броя бомби.

Точно затова е показателно, че съгласно официалните украински данни в Курска област има толкова удари - самолетите прелитат по-малко разстояние. Отделно, те са застрашени, ако трябва да презареждат с гориво в зона, която се покрива от ATACMS и Storm Shadow. А авиобомбите са много важна част от руската военна тактика - с тях се разчиства пътя на руската пехота от укрепени позиции.

❗️WSJ: U.S. maps 200 Russian military targets for Ukraine’s ATACMS strikes



The report suggests Ukraine may target facilities in Russia’s Rostov region next, including several military airfields. pic.twitter.com/uN0yofFuU3