"Ей, бре, убийци": Бой в сръбския парламент между правителството и опозицията, участваха и министри (ВИДЕА)

Членове на опозицията и управляващата коалиция, водена от Сръбската прогресивна партия, се сбиха насред парламента на Сърбия. Юмруци, плюене и обиди, викове "Оставка" и "Убийци" могат да се видят и чуят на разпространяваните видеа.

На заседанието трябваше да бъде разгледан проектобюджетът за 2025 г. Но още в началото му след утвърждаване на дневния ред, депутати от опозицията станаха от местата си с искане за оставка на правителството.

В един момент боят се пренесе и в парламентарната галерия.

