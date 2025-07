Германският канцлер: Русия вече ни атакува. ГУР: Кремъл праща войници в Армения (ВИДЕО)

"Русия вече ни атакува. Виждаме нападения срещу инфраструктура, палежи и скорошни инциденти във военни обекти. Почти всички следи водят обратно към Русия". Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц и то публично, в телевизионно интервю - Още: Германия настъпи газта с оръжията за Украйна, руска провокация в Калининград (ОБЗОР - ВИДЕО).

“Russia is already attacking us now. We’re seeing assaults on infrastructure, arson, and recent incidents in military barracks. Nearly all traces lead back to Russia,” — German Chancellor Friedrich Merz. pic.twitter.com/1aET4VoG0k

Думите на Мерц идват и на фона на доста интересна новина, която Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) съобщи - че Русия прехвърля повече войници във военната си база в град Гюмри, Армения. Тази база беше разпределителна точка за т. нар. руски миротворци в Армения, в анклава Нагорни Карабах. Но за 1 ден и то без руснаците да направят нищо, Азербайджан постави анклава под пълен свой контрол, след като много дълго време споровете между Баку и Ереван за територията бяха на ниво на ръба на въоръжен конфликт - Още: Заради обидите: Армения привика руския посланик и му връчи протестна нота

Според ГУР, нови руски войници се предислоцират в Гюмри - от Ростов, Волгоград и дори от окупирания от руснаците полуостров Крим. А едно от лицата на ГУР - Андрий Юсов, коментира, че това се прави заради влошаващите се отношения с Азербайджан - Още: В Кавказ става горещо: Азербайджан гледа към Турция за помощ срещу Русия, Армения също е в играта

Междувременно, в Украйна отново има обявена въздушна тревога - този път с предупреждение за вероятни изстрелване на свръхзвукови ракети "Кинжал" по Староконстантиновка. Там има украинско военно летище. Тази руска ракета стига до Староконстантиновка за по-малко от 4,5 минути при изстрелване - ракетите се изстрелват от МиГ-31.

Появиха се и нови кадри от прехващане на руски дрон клас "Шахед" с дрон-прехващач. Именно този подход беше аноносиран от украинския президент Володимир Зеленски в края на тази работна седмица - с подписване на голям договор за производство на дронове-прехващачи като противодействие на "Шахед"-ите:

Footage shows Ukrainian drones intercepting Russian Shahed-136s in mid-air.



Ukraine is launching joint production of drones and weapons with the US and Denmark, Zelenskyy says. Agreements include drone production with a US company and Ukraine’s first weapons production abroad… pic.twitter.com/iAClMpK4Pp