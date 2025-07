"Мълчат, че командирите на 155-та бригада са мъртви": Взривове спряха газа и водата на руски морски пехотинци във Владивосток (ВИДЕО)

Никой не ни казва, че цялото ръководство на 155-та бригада е избито с 4 ракети от ракетна система за залпов огън HIMARS. Това твърди един от известните руски военни пропагандисти (блогъри) Евгений Голман в емоционален видеоклип, който бълва и куп оплаквания, че използвани от руснаците системи за електронно заглушаване не вършат никаква работа - също и руски дронове, произвеждани от държавата. Бригадата е една от най-мразените от украинците и беше основна ударна сила на руснаците в боевете в рамките на операция "Курск".

A Russian milblogger says the entire command of the 155th Brigade was wiped out in the Kursk region after four Ukrainian HIMARS struck with precision. He’s also complaining about poor EW coverage and the low quality of government-made drones. pic.twitter.com/9lZO6OQj2w