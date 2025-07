Манчестър Юнайтед обяви втори входящ трансфер, но едва ли ще е в полза на Рубен Аморим

Английският гранд Манчестър Юнайтед не работи с особен размах през този летен трансферен прозорец, но все пак обяви второ ново попълнение. "Червените дяволи", които по-рано привлякоха Матеус Куня от Уулвърхямптън, сега взеха младежкия национал на Парагвай Диего Леон, съобщиха от "Олд Трафорд". 18-годишният ляв бранител обаче едва ли ще е в помощ на Рубен Аморим през новия сезон, тъй като е малко вероятно да попадне в първия отбор и се разглежда като дългосрочна инвестиция.

Леон идва от парагвайския тим Серо Портеньо, за който изигра 33 мача и вкара 4 гола. "Диего Леон навърши 18 години през април и като изгряващ талант ще бъде подкрепян от първия отбор и академията, докато се установи в Манчестър. Добре дошъл в Юнайтед, Диего", написаха от Манчестър Юнайтед. Припомняме, че Юнайтед се раздели с трима играчи през това лято - Джони Еванс, който се пенсионира, както и Кристиан Ериксен и Виктор Линдельоф, чиито контракти не бяха подновени.

